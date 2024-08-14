Режиссер Федор Попов снимет фильм «Паромщик» о событиях в Запорожье

Картина получила название «Паромщик».«Там есть и про верность, есть и про любовь к своей Родине, к своей земле, к своему краю, там есть и про патриотизм <...> в нашем понимании. Вообще-то там, наверное, очень важное слово „выбор“. У нас слоган в презентации „Будь себе верен“. Так, картина — о верности себе, о верности своим каким-то главным ценностям», — рассказал режиссер о проекте.По сюжету размеренную жизнь в одном из сел Запорожской области нарушает военный конфликт, и каждый из жителей теперь должен сделать свой жизненно важный выбор.Съемки картины будут проходить под Таганрогом. В актерский состав фильма вошли Артем Алексеев, Наталья Бергер, Анна Уколова, Эдуард Радзюкевич и другие.Премьера фильма ожидается весной 2025 года.