В Абхазии пройдет три концерта с участием Хиблы Герзмавы

В Абхазии в августе продолжится XXII Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…».



В рамках фестиваля 16,18 и 19 августа состоятся три концерта с участием примадонны российской оперной сцены.



Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» открылся 15 июля в Сухуме. Его события проходят в разных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, на Дальнем Востоке, в Китае.



Концерт Хиблы Герзмавы пройдет 16 августа в Сухуме. Вместе с пианистом Олегом Аккуратовым певица представит концертную программу «Где-то далеко, в памяти моей…», состоящую из песен 1940-1970-х годов. Это песни Александры Пахмутовой, Марка Фрадкина, Яна Френкеля, Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седого и других любимых советских композиторов.



На 18 августа запланирован концерт у подножия Бедийского собора, памятника архитектуры X века. В одном из самых живописных мест Абхазии пройдет концерт хоровой музыки. Концерт будет приурочен к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа – выдающегося абхазского ученого, просветителя, педагога и поэта, создателя абхазского алфавита и основоположника национальной литературы. Хибла Герзмава споет с Академическим большим хором «Мастера хорового пения» под управлением народного артиста РФ Льва Канторовича.



В программу вошли произведения Моцарта, Баха, Беллини, Шуберта, Шопена в хоровых аранжировках, а также русские и абхазские народные песни.



Завершит серию событий концерт 19 августа. Хибла Герзмава выступит с саксофонистом Игорем Бутманом. Музыканты исполнят джазовые стандарты, классические произведения в джазовой обработке.





Фото: Александр Шапунов



