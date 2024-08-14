В Калининграде до конца года возведут филиал Большого театра

14.08.2024
В Калининграде до конца года откроется филиал Большого театра.
Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Строительство филиала ведется на острове Октябрьский.
«Филиал Большого театра. Мы помогаем регионально всем необходимым: техникой и, если необходимо, людьми. Планируется, что он до конца 2025 года уже запустится», — приводит агентство ТАСС слова Беспрозванных.
Глава региона добавил, что в Калининградской области ведется строительство еще двух масштабных культурных объектов — музейного комплекса «Планета океан» в Музее Мирового океана и филиала Третьяковской галереи.
Губернатор рассказал, что зимой Третьяковская галерея будет открыта для посетителей.
Фото: Pixabay.com