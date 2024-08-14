Мультфильм «Команда монстров» выйдет в широкий прокат осенью

Стала известна дата выхода в прокат приключенческого анимационного фильма «Команда монстров».



Захватывающее приключение выйдет на экраны 26 сентября и расскажет историю компании забавных, добрых и непохожих друг на друга монстров, которые отправляются в большое путешествие.



«Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами! День за днем она изучает „привидениеведение“ — науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и ее команде монстров предстоит отправиться в город людей — путешествие, полное приключений и опасностей», — говорится в синопсисе фильма.



Режиссерами немецкого фильма выступили Пит де Риккер, Джеспер Мюллер, Дженс Мюллер. Сценаристы — Пит де Риккер и Джеспер Мюллер.



Дистрибьютором фильма выступает кинопрокатная компания «Наше кино».









Фото: кадр из фильма "Команда монстров"