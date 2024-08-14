Рекордное количество мировых премьер представят на фестивале «Докер» в Москве

В Москве с 5 по 15 сентября пройдет Международный фестиваль «Докер».



Смотр, на котором представят актуальные образцы авторского документального кинематографа, пройдет в киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт.



Фестиваль пройдет в десятый раз, в его программу войдут 56 новых картин из 30 стран мира. Большинство фильмов в России будут показаны впервые. В этом году на фестивале представят фильмы-призеры и участники престижных киносмотров, в числе которых фестиваль Сандэнс, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, Encounters в ЮАР, IDFA в Нидерландах и многие другие. Число мировых и международных премьер на фестивале в этом году будет рекордным.



По итогам двух конкурсных программ — полного и короткого метра Международное жюри вручит призы в семи номинациях. Параллельно пройдут показы специальной секции о ментальном здоровье «Док Терапия».



«В 2024 году документалисты мира продолжают идти в глубину, находить объединяющие смыслы в обыденном, размышлять о глобальном будущем через частное „здесь и сейчас“. Герои фестивальных лент из разных концов света от Африки до Арктики, от Азии до Центральной Америки смотрят правде в глаза, не боятся раскрыться перед всем миром, ищут и иногда находят ответы, принимают решения и ошибаются, страдают и живут полной жизнью, помогая нам и друг другу собрать паззлы сложной и красивой картины жизни землян на пороге второй четверти 21-го века», — рассказала директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова.





Фото: кадр из фильма «Молодость»