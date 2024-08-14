Названы лауреаты Международной литературной премии Левитова

Объявлены результаты литературной премии Левитова.



Международная литературная премия проводится ежегодно в рамках Всероссийского литературного фестиваля «ЛевитовФест».



Итоги премии были объявлены в Липецке в рамках Образовательно-просветительской конференции им. А. Левитова, учредителем которой выступил Совет молодых литераторов Союза писателей России.



В четвертом сезоне Международной литературной премии определены шесть победителей в пяти номинациях. Вручен также специальный диплом.



В категории «Проза 18-40. Открытие» премия вручена Ксении Еленец, «Проза 40+. Мастер» — Владиславу Щербаку, «Поэзия 18-40. Открытие» — Мирославе Бессоновой, «Поэзия 40+. Мастер» — Наде Делаланд, «Детская литература» — «Светлане Горевой. Специальный диплом премии Левитова «За вклад в развитие современной прозы» вручен Роману Богословскому.



Приз «Приверженность традиции» достался Александру Карамышеву («Мятеж»). Екатерина Ивушкина («Свидание») стала обладательницей приза «Энергия слова». Топоногова Виктория («Холодает») удостоена приза «Сила образа».



«В отличие от прошлого года, ни один текст не вызвал у меня эстетического отторжения, каждое произведение исполнено на достойном художественном уровне, каждое стремится решить свою творческую задачу. Оборотной стороной этой „ровности“ при всем тематическом разнообразии является стойкое ощущение, что многим рассказам не хватает изюминки, дерзости, прорыва. Сложнее, чем в прошлый раз, было определиться с победителями. Каждому нужен еще один (или же несколько — для кого как) важнейший шаг, чтобы стать художником — победителем жизненных обстоятельств. Однако потенциал для такого прорыва, безусловно, заметен сразу у целого ряда талантливых авторов, отмеченных вниманием и оценками нашего жюри», — прокомментировал итоги конкурса член жюри премии Александр Евсюков.