Начались съемки полнометражного фильма «Денискины рассказы в кино»

14.08.2024
Стартовали съемки полнометражного фильма «Денискины рассказы в кино».
Об этом сообщил в Telegram кинорежиссер Сарик Андреасян.
По словам режиссера, семейная летняя комедия станет экранизацией серии рассказов Виктора Драгунского и продолжением сериала.
«Дениска проводит лето вместе с родителями в деревне, готовится к 1-му классу, влюбляется, хулиганит и вообще отрывается на полную катушку», — написал о проекте постановщик.
Сценарий к фильму написали Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес и Нара Акобян. Режиссер — Артемий Драгунский.
В актерский состав проекта вошли Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие.
В прокат фильм выйдет весной 2025 года.
Фото: t.me/sarikandreasyan