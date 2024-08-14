Начались съемки полнометражного фильма «Денискины рассказы в кино»

14.08.2024

Начались съемки полнометражного фильма «Денискины рассказы в кино»
Стартовали съемки полнометражного фильма «Денискины рассказы в кино».

Об этом сообщил в Telegram кинорежиссер Сарик Андреасян.

По словам режиссера, семейная летняя комедия станет экранизацией серии рассказов Виктора Драгунского и продолжением сериала.

«Дениска проводит лето вместе с родителями в деревне, готовится к 1-му классу, влюбляется, хулиганит и вообще отрывается на полную катушку», — написал о проекте постановщик.

Сценарий к фильму написали Гайк Асатрян, Ерзия Ертлес и Нара Акобян. Режиссер — Артемий Драгунский.

В актерский состав проекта вошли Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие.

В прокат фильм выйдет весной 2025 года.


Фото: t.me/sarikandreasyan