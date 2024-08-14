Правообладатель товарного знака «Ждун» выступил против дискредитации бренда

14.08.2024

Правообладатель товарного знака «Ждун» выступил против дискредитации бренда
Правообладатель российского товарного знака «Ждун» компания CD Land Contact выступила против инициативы Крымской межнациональной миссии закрепить в законодательстве понятие «ждун» как несущее ярко выраженный негативный оттенок.

По мнению правообладателя, такие инициативы неприемлемы, так как противоречат семантике и доброму имени известного бренда.

В компании рассказали, что правообладатель владеет исключительными правами на словесное обозначение «Ждун», зарегистрированное в качестве товарного знака. Этот зарегистрированный должным образом товарный знак распространяется на широкий перечень категорий согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых косметика, канцелярия, игрушки, организация различных культурно-массовых мероприятий, сфера гостиничных услуг и общественного питания, одежда, предметы для занятия творчеством и др. Изображение же Ждуна, в свою очередь, охраняется патентом на промобразец, а также Женевской конвенцией об охране авторских прав 1952 года.

«Ждун — это общеизвестный персонаж со сложившимся исключительно положительным образом. 74% россиян, опрошенных исследовательской компанией Comcon, знают именно нашего Ждуна. Среди детей 14–16 лет эта цифра достигает 87%. Абсолютное большинство воспринимает Ждуна как доброго и невозмутимого персонажа. И именно такой смысл мы вкладывали в этот образ, когда приобретали на него права. Наш Ждун всех любит, он ждет добра, тепла и милосердия», — заявил основатель и генеральный директор CD Land Contact Юрий Цейтлин.

По мнению руководителя, Крымская межнациональная миссия наносит потребителям, особенно детям, психологическую травму.

В компании считают, что подмена понятий может нанести ощутимый вред деловой репутации CD Land Contact и привести к реальным убыткам.

«О Ждуне снимают полнометражное кино, планируется детский анимационный проект, с одним из благотворительных российских фондов обсуждается возможность использования образа в кампаниях по помощи детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Компания CD Land Contact заявляет о недопустимости публичного навязывания негативного образа Ждуна и оставляет за собой право в случае дальнейшего целенаправленного разрушения ранее сложившегося положительного образа бренда обратиться в соответствующие инстанции для защиты своих законных прав», — говорится в распространенном заявлении компании.


Фото: кадр из фильма "Ждун"