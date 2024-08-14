Правообладатель товарного знака «Ждун» выступил против дискредитации бренда

Правообладатель российского товарного знака «Ждун» компания CD Land Contact выступила против инициативы Крымской межнациональной миссии закрепить в законодательстве понятие «ждун» как несущее ярко выраженный негативный оттенок.



По мнению правообладателя, такие инициативы неприемлемы, так как противоречат семантике и доброму имени известного бренда.



В компании рассказали, что правообладатель владеет исключительными правами на словесное обозначение «Ждун», зарегистрированное в качестве товарного знака. Этот зарегистрированный должным образом товарный знак распространяется на широкий перечень категорий согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых косметика, канцелярия, игрушки, организация различных культурно-массовых мероприятий, сфера гостиничных услуг и общественного питания, одежда, предметы для занятия творчеством и др. Изображение же Ждуна, в свою очередь, охраняется патентом на промобразец, а также Женевской конвенцией об охране авторских прав 1952 года.



«Ждун — это общеизвестный персонаж со сложившимся исключительно положительным образом. 74% россиян, опрошенных исследовательской компанией Comcon, знают именно нашего Ждуна. Среди детей 14–16 лет эта цифра достигает 87%. Абсолютное большинство воспринимает Ждуна как доброго и невозмутимого персонажа. И именно такой смысл мы вкладывали в этот образ, когда приобретали на него права. Наш Ждун всех любит, он ждет добра, тепла и милосердия», — заявил основатель и генеральный директор CD Land Contact Юрий Цейтлин.



По мнению руководителя, Крымская межнациональная миссия наносит потребителям, особенно детям, психологическую травму.



В компании считают, что подмена понятий может нанести ощутимый вред деловой репутации CD Land Contact и привести к реальным убыткам.



«О Ждуне снимают полнометражное кино, планируется детский анимационный проект, с одним из благотворительных российских фондов обсуждается возможность использования образа в кампаниях по помощи детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Компания CD Land Contact заявляет о недопустимости публичного навязывания негативного образа Ждуна и оставляет за собой право в случае дальнейшего целенаправленного разрушения ранее сложившегося положительного образа бренда обратиться в соответствующие инстанции для защиты своих законных прав», — говорится в распространенном заявлении компании.









Фото: кадр из фильма "Ждун"



