Стартовали съемки исторической драмы «Рождение империи»

Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи».



Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тульской области и Москве. Производством проекта занимается студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии телеканала «Россия», «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.



«Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания — разочарования, обман и предательства, — только преодолев которые Петр станет Императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой Империей», — говорится в синопсисе проекта.



Режиссером картины выступит Андрей Кравчук, автор сценария — Андрей Золотарев.



«Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека. Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой московской Руси. И постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир. Преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира», — рассказал режиссер о проекте.



В актерский состав фильма вошли Александр Горбатов (Петр I), Юлия Пересильд (Анна Монс), Милош Бикович (Александр Меншиков), Ксения Утехина (Марта Скавронская), Алексей Гуськов (Борис Шереметев). Также в проекте примут участие Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие.









Фото: телеканал "Россия"