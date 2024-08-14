Начались съемки фэнтезийной комедии «Сказочные выходные»

14.08.2024
Стартовали съемки фэнтезийной комедии «Сказочные выходные».
Проект рассказывает историю семьи, которая отправляется на выходные в кемпинг в лесу. Шум, который издают люди, пробуждает сказочных лесных обитателей, которые сами могут разбудить лесного дракона.
Производством проекта занимается компания «Наше кино». Съемки проходят в Тверской области.
Проект был представлен на питчинге Фонда кино осенью 2023 года, однако поддержку не получил.
Сценарий к фильму написали Василий Ровенский, Федор Деревянский, Эльфира Буштец.
Режиссер — Александр Бабаев, оператор — Артем Тарасенков.
В актерский состав проекта вошли Оксана Акиньшина, Людмила Артемьева, Роман Курцын, Михаил Орлов, Роман Кулясов, Вероника Зверева, Вероника Журавлева, Арина Колахметова, Иван Бычков и другие.
Фото: "Наше кино"