Начались съемки фэнтезийной комедии «Сказочные выходные»

Стартовали съемки фэнтезийной комедии «Сказочные выходные».



Проект рассказывает историю семьи, которая отправляется на выходные в кемпинг в лесу. Шум, который издают люди, пробуждает сказочных лесных обитателей, которые сами могут разбудить лесного дракона.



Производством проекта занимается компания «Наше кино». Съемки проходят в Тверской области.



Проект был представлен на питчинге Фонда кино осенью 2023 года, однако поддержку не получил.



Сценарий к фильму написали Василий Ровенский, Федор Деревянский, Эльфира Буштец.



Режиссер — Александр Бабаев, оператор — Артем Тарасенков.



В актерский состав проекта вошли Оксана Акиньшина, Людмила Артемьева, Роман Курцын, Михаил Орлов, Роман Кулясов, Вероника Зверева, Вероника Журавлева, Арина Колахметова, Иван Бычков и другие.









Фото: "Наше кино"