В Музее Победы пройдет фестиваль «Творчество юных»

В Музее Победы пройдет фестиваль Союзного государства «Творчество юных».



Мероприятие пройдет с 20 по 24 августа и будет посвящено 80-летию освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков.



«Фестиваль призван развивать культурное сотрудничество творческой молодежи России и Беларуси, объединить усилия по поддержке творческой активности и инициативы, а также сохранить общее культурное пространство двух стран в рамках Союзного государства», — отметили организаторы.



Участие в фестивале примут вокалисты и музыкальные коллективы из России и Беларуси — лауреаты отборочного этапа.



В завершение фестиваля состоится гала-концерт, на котором наградят победителей в пяти номинациях: «Вокальные ансамбли с народной, классической и эстрадной манерой исполнения», «Солисты-вокалисты с народной, эстрадной и академической манерой исполнения», «Современные этнографические коллективы», «Народные хореографические коллективы и ансамбли современного танца», «Художественное слово» (чтецы, сольное исполнение).









Фото: пресс-служба Музея Победы