В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Россия.Горизонты — 2024».



Выставка открылась 12 августа в Западном крыле здания Третьяковской галереи и стала итогом Всероссийского конкурса для представителей креативных индустрий, передает пресс-служба учреждения.



Экспозиция, куратором которой выступил Андрей Бартенев, будет открыта с 13 по 17 августа.



Лейтмотивом выставки стали традиции. Художники обратились к народным художественным промыслам, русским пейзажам, народным обычаям. Особое место также было уделено семье.



Открытие выставки завершилось объявлением итогов конкурса.



В номинации «Семья» победителем стала Анастасия Леонтьева, в номинации «Дизайн одежды и аксессуаров» — Альбина Андержанова, «Цифровой контент» — Елена Кулакова. В категории «Культурный код» победила Ксения Ладатко, «Визуальное искусство» — Катя Щеглова.



Участниками мероприятия стали более 400 гостей.









Фото: пресс-служба Третьяковской галереи