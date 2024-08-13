Фестиваль «На семи холмах» в Кировской области посетили более 15 тысяч человек

Участие в фестивале «На семи холмах» в Кирове приняли более 15 тысяч человек, сообщили в дирекции 650-летия города Киров.



Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах» является одним из самых масштабных событий культурной жизни Кировской области за последние годы.



В нем приняли участие более 100 известных актеров, режиссеров, продюсеров.



Губернатор Кировской области Александр Соколов отметил на закрытии фестиваля, что смотр стал хорошей традицией для региона.



«Хочу сказать слова благодарности участникам этого 10-дневного события: организаторам, журналистам, актерам, деятелям культуры. Мы отмечаем 650-летие Хлынова-Вятки-Кирова, и я надеюсь, что это событие останется у вас в памяти навсегда», — сказал глава региона.



Александр Соколов вручил приз зрительских симпатий. Он достался спектаклю «Любовь в квадрате» по пьесе Ганны Слуцки в постановке режиссера Якова Ломкина.



В завершение фестиваля прошел гала-концерт с участием артистов, которые исполняли песни, читали стихи, рассказывали о своей работе.









Фото предоставлено организатором