В Москве объявили победителей кинофестиваля научного кино ФАНК

В Москве подвели итоги кинофестиваля научного кино ФАНК.



Показы смотра проходили на протяжении десяти дней в Киноцентре «Октябрь», в музее «Атом» на ВДНХ, в культурном центре «Зотов».



В программу фестиваля вошли более 20 фильмов, посвященных научным темам.



Картины конкурсной программы оценивало международное жюри.



Лучшим фильмом национального конкурса признали картину «Сквозь темную материю» режиссера Марьям Махиевой.



Приз за «Лучший фильм на иностранном языке» достался фильму «Идеальная еда. Секреты средиземноморской диеты» режиссера Александроса Меркуриса.



Лента «Хозяин алтайских гор» Вадима Витовцева и Ильи Цыганова получила приз зрительских симпатий.



Лучшим короткометражным фильмом признана лента «Феникс».









Фото: пресс-служба Минкультуры России