На фестивале «Федерация» в Грозном представят национальную драматургию народов России

В Грозном пройдет V Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация».



Мероприятие пройдет с 8 по 14 сентября, сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) РФ.



В программу фестиваля войдут 13 спектаклей театров из Хакасии, Якутии, Адыгеи, Марий Эл, Дагестана, Башкортостана и других регионов.



Постановки, которые будут представлены в рамках фестиваля, отобраны экспертным советом и знакомят с национальной драматургией народов России и ближнего зарубежья.



«Уверен, что „Федерация“ удивит зрителей многообразием, запомнится впечатляющими постановками и интересными событиями. Желаю всем участникам творческих побед, успехов и вдохновения, зрителям — незабываемых впечатлений, а фестивалю — долгой и яркой жизни», — сказал председатель СТД Владимир Машков.



Помимо показов, в программу фестиваля войдет большая культурно-образовательная часть с мастер-классами, режиссерскими лабораториями, круглыми столами, дискуссиями и другими мероприятиями.









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