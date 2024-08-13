Ольга Любимова: музей-усадьбу Федора Шаляпина отреставрируют до конца 2025 года

Завершилась реставрация флигеля музея-усадьбы Федора Шаляпина.



Об этом говорится в Telegram-канале министра культуры России Ольги Любимовой.



«В здании 1856 года постройки отреставрировали фасады и внутренние интерьеры, восстановили лепной декор и воссоздали исторические двери», — говорится в сообщении.



Министр добавила, что специалисты уже приступили к работам на еще одном объекте комплекса — доме, в котором певец жил с 1910 по 1922 год.



«Полностью отреставрировать усадьбу на Новинском бульваре планируем до конца 2025 года, после чего она откроет свои двери для посетителей», — говорится в сообщении.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova