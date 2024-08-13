Ольга Любимова: музей-усадьбу Федора Шаляпина отреставрируют до конца 2025 года

Специалисты уже приступили к работам на еще одном объекте комплекса — доме, в котором певец жил с 19...
Показы состоятся в Воронежском концертном зале (ВКЗ) в октябре.
Кинофестиваль «Будем жить» пройдет с 15 по 25 августа и приурочен к Году семьи.
Форум пройдет с 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров.
В открытии выставки «Новодевичий монастырь. Вехи истории» приняли участие Патриарх Московский и всея...
Специалисты уже приступили к работам на еще одном объекте комплекса — доме, в котором певец жил с 19...
Показы состоятся в Воронежском концертном зале (ВКЗ) в октябре.
Кинофестиваль «Будем жить» пройдет с 15 по 25 августа и приурочен к Году семьи.
Форум пройдет с 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров.
В открытии выставки «Новодевичий монастырь. Вехи истории» приняли участие Патриарх Московский и всея...
Постановки пройдут с 25 по 27 августа.
Выставка «Зеленые горы и изумрудные воды» представит работы художницы Анны Донченко.
Главным событием фестиваля станет премьера оперы «Царская невеста».
Глава ведомства выразила надежду, что популярность акции будет расти.
В этом году в акции примут участие регионы России, включая Донбасс и Новороссию, а также 14 стран БР...
Арт-объект, посвященный видеоигре «Тетрис», созданной советским программистом Алексеем Пажитновым, б...
Сериал снимается для платформы Kion.
Гости выставки узнают о судьбах и боевом пути летчиков-испытателей.
Об этом рассказал художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.
Выставочный проект включает мультимедийный формат, электронные копии, музыкальную программу.
Фестиваль пройдет 24 августа.
Гастроли пройдут с 26 по 31 августа на Основной и Новой сценах Государственного академического театр...
Выставка открылась в рамках II Международного буддийского форума в Улан-Удэ.
Его участниками станут творческие коллективы из Республики Беларусь, Татарстана, Москвы, Подмосковья...
Живописное полотно представили публике после длительной реставрации.
13.08.2024