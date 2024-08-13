Серия премьер состоится на XIII Московском международном кинофестивале «Будем жить»

В рамках XIII Московского международного кинофестиваля «Будем жить» состоится ряд премьер, сообщили организаторы смотра.



Кинофестиваль «Будем жить» пройдет с 15 по 25 августа и приурочен к Году семьи.



На фестиваль поступило 410 работ из 15 стран мира. В конкурсной программе будет представлено 8 полнометражных игровых картин, 22 короткометражных фильма, 11 документальных лент, из которых 8 премьер.



Откроет кинофестиваль фильм «Пираты галактики Барракуда» об истории космического пирата, попадающего на Землю.



В числе московских премьер также комедия «Анна и Вано. Ванна и вино» Алекса Некто, лента «Остров Юрьев» Александра Баршака, «Соло» Ярослава Карделло и другие ленты.









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