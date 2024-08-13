Более 60 мероприятий запланировано в рамках III Международного детского культурного форума

Объявлена программа III Международного детского культурного форума.



Форум пройдет с 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров. Программа включает более 60 мероприятий по направлениям: «Музеи и ИЗО», «Театр и цирк», «Литература и журналистика», «Музыка», «Хореография», «Кино и анимация», сообщили в оргкомитете форума.



«Гостей ждут театральные, музыкальные, танцевальные, цирковые мастер-классы, интенсивы, творческие уроки, встречи и дискуссии с деятелями культуры, конференции, арт-школы, квизы, музыкальные и киноконцерты, экскурсии и многое другое», — рассказали организаторы.



В частности, на хакатоне «Цифровизация в культуре» участники разработают проект по применению цифровых технологий в области культуры, а на специальной сессии пройдет финал Конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства.



Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что участниками форума станут более двух тысяч ребят из 89 регионов страны, а также из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии и других государств.