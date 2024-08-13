В историческом музее открылась выставка к 500-летию Новодевичьего монастыря

13.08.2024
В Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка к 500-летнему юбилею основания Новодевичьего монастыря.
В открытии выставки «Новодевичий монастырь. Вехи истории» приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор музея Алексей Левыкин, сообщает
ТАСС.
Патриарх Кирилл, открывая выставку, отметил, что каждому она откроется по-своему.
«Историк откроет, конечно, для себя значимые артефакты прошлого, связанные с жизнью российских правителей, а также видных государственных, церковных деятелей разных эпох. Самое главное, выставка, оснащенная передовыми интерактивными технологиями, поможет посетителям ощутить преемство духовно-культурной традиции нашего народа и почувствовать свою реальную к ней причастность», — приводит агентство слова патриарха.
Патриарх выразил надежду на то, что прикосновение к истории одной из старейших женских обителей Москвы, а через нее к русской национальной истории, станет вдохновляющим открытием для многих соотечественников.
Дмитрий Чернышенко добавил, что выставочный проект станет «предтечей той большой выставки», которую разместят в экспозиции выставочного зала в составе Новодевичьего монастыря.
На выставке представлены подлинные артефакты XVI-XVII веков, связанные с историческими персонами, произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, отреставрированные иконы, предметы церковного облачения и многое другое.
Фото: ГИМ