Академический русский театр им. Вахтангова представит четыре спектакля в Ставрополе

13.08.2024
В Ставрополе пройдут показы спектаклей Академического русского театра имени Е. Вахтангова.
Четыре постановки пройдут с 25 по 27 августа, передает
ТАСС.
По словам художественного руководителя и директора театра Владимира Уварова, коллектив не в первый раз приедет в Ставрополь с гастролями, но впервые представит постановки «Бал воров», «Зануда», «Любовные игры Сары и Элеоноры» и «Волшебная лампа Аладдина».
Показы пройдут в Академическом театре драмы им. М. Лермонтова.
Спектакль «Бал воров» будет показан также на сцене государственной филармонии республики Адыгея в Майкопе и в городском Дворце культуры имени С. Пускепалиса в Железноводске.
Фото: Pixabay.com