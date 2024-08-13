В Музее Востока откроется выставка традиционной китайской живописи гохуа

В Музее Востока откроется выставка «Зеленые горы и изумрудные воды» художницы Анны Донченко.



Выставка откроется 20 августа и представит работы художницы, работающей в стиле традиционной китайской живописи гохуа, рассказали в музее.



Отмечается, что популярному стилю живописи Поднебесной Анна Донченко обучалась в Китайской академии искусств в Ханчжоу, ее преподавателем был знаменитый художник Гу Дамин.



В Музее Востока представлены работы, на которых изображены самые красивые уголки Китая, в которых довелось побывать художнице.



«Такие качества человека, как благородство, честность, стремление к прекрасному, способны „тронуть“ природу, а городской житель, занятый повседневными работами, мечтает быть поближе к горам, лесам и водоемам. Создавая произведения в жанре „горы и воды“, художник воплощает это стремление человека слиться с природой и обрести гармонию. Моя живопись — это не просто образы, выраженные тушью на бумаге, а многовековая китайская философия и история китайской цивилизации», — рассказала художница.



Выставочный проект приурочен к 75-летию образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.



Посетить выставку можно до 29 сентября 2024 года.









Фото: Музей Востока