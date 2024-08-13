В Сочи открылся фестиваль «Роза Хутор. Классика»

В Сочи состоялось торжественное открытие фестиваля классического искусства в горах «Роза Хутор. Классика», сообщают организаторы.



Фестиваль является победителем второго грантового конкурса и получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.



Открыл смотр гала-концерт солистов Мариинского театра.



«Сегодня на площади курорта „Роза Хутор“ мы открыли наш ставший уже традиционным фестиваль классической музыки. В этом году мы решили сосредоточить внимание на теме русской национальной идеи в музыке, не преминув должным образом отметить юбилейные даты великих деятелей нашей культуры», — рассказал художественный руководитель и главный дирижер фестиваля Алексей Асланов.



Худрук добавил, что главным событием фестиваля станет премьера оперы «Царская невеста», которая пройдет на высоте 1050м над уровнем моря на фоне горного пейзажа.



«Я абсолютно убежден, зрители самых разных возрастов, знатоки и любители, посетив любое событие фестиваля, получат заряд вдохновения и незабываемых впечатлений», — отметил Асланов.



Мероприятия фестиваля «Роза Хутор. Классика» будут проходить на двух площадках до 18 августа. В программу также вошли вечер романсов на стихи А.С. Пушкина, литературно-музыкальный концерт «Сказки добрососедства» от издательства Perspectum, концерт хореографического ансамбля SIONI, полусценическое исполнение одноактной оперы «Алеко» Рахманинова.









Фото предоставлено организатором