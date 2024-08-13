Ольга Любимова пригласила кинолюбителей к участию в «Ночи кино»

Министр культуры России Ольга Любимова пригласила любителей кино присоединиться к акции «Ночь кино» и поддержать российский кинематограф.



Глава Минкультуры отметила, что всероссийская акция «Ночь кино» проводится в этом году в девятый раз, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока. С прошлого года в акции участвуют также регионы Донбасса и Новороссии.



«За это время „Ночь кино“ стала настоящим семейным праздником. Кинопоказы идут не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы», — приводит слова министра пресс-служба Роскино, оператора акции.



Ольга Любимова добавила, что в 2023 году в «Ночи кино» приняли участие более миллиона человек. Глава ведомства выразила надежду на то, что популярность акции будет расти.



«Приглашаю всех любителей кино присоединиться к нашей культурной акции и поддержать российский кинематограф», — сказала министр.



Акция «Ночь кино» пройдет 24 августа, она традиционна приурочена ко Дню российского кино. В этом году впервые показы в рамках «Ночи кино» будут проходить также в странах БРИКС и СНГ.









Фото: пресс-служба Минкультуры России