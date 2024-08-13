Впервые показы «Ночи кино» пройдут в странах БРИКС И СНГ

Показы в рамках всероссийской акции «Ночь кино» впервые пройдут в странах БРИКС и СНГ, сообщает компания Роскино, впервые выступающая оператором акции.



«Ночь кино» пройдет 24 августа и традиционно приурочена ко Дню Российского кино, который отмечается 27 августа.



В этом году в акции примут участие регионы России, включая Донбасс и Новороссию, а также 14 стран БРИКС и СНГ.



Впервые акция выйдет н международный уровень, картины будут демонстрироваться в посольствах, культурных центрах, на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Белоруссии и других странах.



В программу этого года вошли фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма «Воздух» Алексея Германа-мл.



«Уже девять лет подряд мы проводим эту акцию, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока, а с прошлого года присоединились и регионы Донбасса и Новороссии. За это время „Ночь кино“ стала настоящим семейным праздником. Кинопоказы идут не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы. В 2023 году в „Ночи кино“ приняли участие более миллиона человек, и я надеюсь, популярность этого кинособытия будет расти и дальше, тем более что в этом году мероприятие впервые выходит на международный уровень», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.











