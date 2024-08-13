В Москве установят памятник «Тетрису»

На «Фабрике дизайна 3.0» разработают проект памятника «Тетрису».



Разработкой дизайна занимаются участники конкурса «Фабрика дизайна 3.0», организованного Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры Москвы совместно с Союзом Дизайнеров России.



Арт-объект, посвященный видеоигре «Тетрис», созданной советским программистом Алексеем Пажитновым, будет установлен в рамках реализации проекта «Зал славы» видеоигровой индустрии России — флагманской инициативы Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).



Проект памятника «Тетрису» был выбран в ходе народного голосования за включение в «Зал славы». Проект рассказывает о российском геймдеве со времен его зарождения и о тех, кто повлиял на развитие игровой индустрии и ее культуру. В «Зал славы» попадают люди и игры, которых смело можно назвать легендарными, отметили в «Фабрике дизайна 3.0».



«Тетрис» оказал огромное влияние на индустрию и послужил источником для вдохновения множеству разработчиков и студий. Головоломку с 1984 года скачали более 100 млн раз. В 1993 году «Тетрис» стал первой игрой, в которую играли в космосе, а в 2002 году британец Фаиз Чопдат получил тюремный срок в четыре месяца за то, что отказался выключить телефон во время полета, чтобы не прерывать игру. Также «Тетрис» был официально признан произведением искусства — копия игры хранится в МoМА в Нью-Йорке, рассказали в РВИ.



«Вклад, который внес „Тетрис“ в видеоигровую индустрию, сложно переоценить. Это самая скачиваемая и самая известная видеоигра-головоломка в мире. Эта игра помогает не только развлекаться, но даже лечить посттравматический синдром. Чтобы увековечить память и выразить признание создателям, было принято решение установить соответствующий объект в Москве», — отметил руководитель РВИ Василий Овчинников.



Исследование, проведенное РВИ совместно с аналитическим центром НАФИ, показало, что более 60% россиян играют в видеоигры, а более 50% объема российского рынка видеоигр генерируется в Москве.



После установки памятника «Тетрису» столица получит новую интересную туристическую локацию и символ гордости достижениями на заре видеоигровой индустрии.



«Популярность проекта растет: количество участников первого потока выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Заявки подали свыше 480 специалистов отрасли из 34 регионов России, больше всего — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Крым», — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.



До 19 августа будут проходить очные презентации дизайн-проектов, после чего будут объявлены результаты конкурса.









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