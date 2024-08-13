Стартовали съемки отечественного драмеди «Виноград»

Стартовали съемки многосерийного драмеди «Виноград».



Производством проекта занимаются Студия Чеховъ Владимира Щеголькова. Сериал снимается для платформы Kion.



Авторами сценария выступили Владимир Щегольков, Сергей Новиков и Наталья Милявская. Режиссер — Владимир Щегольков.



В центре сюжета — история экс-главы московской компании, который сделал карьеру благодаря своему тестю, а после развода остался ни с чем. Единственное, что осталось у героя — заброшенные виноградники в Анапе, куда он переезжает, чтобы начать жизнь с нуля.



В актерский состав проекта вошли Павел Прилучный, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков.









Фото: Kion



