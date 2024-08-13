Стартовали съемки отечественного драмеди «Виноград»

13.08.2024

Стартовали съемки отечественного драмеди «Виноград»
Стартовали съемки многосерийного драмеди «Виноград».

Производством проекта занимаются Студия Чеховъ Владимира Щеголькова. Сериал снимается для платформы Kion.

Авторами сценария выступили Владимир Щегольков, Сергей Новиков и Наталья Милявская. Режиссер — Владимир Щегольков.

В центре сюжета — история экс-главы московской компании, который сделал карьеру благодаря своему тестю, а после развода остался ни с чем. Единственное, что осталось у героя — заброшенные виноградники в Анапе, куда он переезжает, чтобы начать жизнь с нуля.

В актерский состав проекта вошли Павел Прилучный, Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков.


Фото: Kion