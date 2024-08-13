В Домодедово откроется выставка Музея Победы о летчиках-героях

В аэропорту Домодедово откроется выставка Музея Победы о летчиках-героях, сообщили в пресс-службе учреждения.



Выставка «Герои-летчики Великой Отечественной войны» будет представлена в рамках совместного проекта аэропорта и музея. Экспозиция расскажет о легендах военной и гражданской авиации.



На выставке представят оцифрованные фотографии из фондов Музея Победы, часть из которых впервые будет представлена широкой публике. Гости выставки узнают о судьбах и боевом пути летчиков-испытателей Ивана Кожедуба, Александра Покрышкина, летчиках дальней авиации, авиации ВМФ, а также о военных летчиках, пилотах гражданского воздушного флота, которые вносили свой вклад в Победу.



Выставка будет работать до 18 сентября.