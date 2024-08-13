Десять современных пьес из России поставят в Китае

13.08.2024
В Китае будут поставлены 10 российских пьес.
Об этом рассказал художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, передает
ТАСС.
По его словам, художественные руководители театров Китая заинтересованы в поиске режиссеров из России.
Евгений Миронов станет одним из кураторов секции «Театр» X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Есть большой интерес к новому: недавно к нам поступил запрос назвать 10 российских пьес последних лет, которые теперь будут переведены и поставлены в Китае. Их худруки, которые приезжают к нам в Театр наций, очень заинтересованы в поиске режиссеров. Например, на нашей недавней премьере „Отцы и дети“ китайский худрук сразу же пригласил режиссера спектакля Семена Серзина в Китай», — приводит агентство слова Миронова.
Худрук добавил, что партнеры в странах БРИКС и Тихоокеанского региона традиционно проявляют интерес к системе Станиславского.
«Мы сейчас находимся в очень интересном исследовательском процессе — открытие драматического театра Азии, Африки, арабских стран. Конечно, это новая для нас территория, со своими особенностями общения и культурой, которые требуют усилий в познании. Увеличивается время переговоров, мы учимся стилю общения. Тем не менее они отзывчивы и, конечно же, открыты традициям русского театра», — добавил Миронов.
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