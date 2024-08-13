На Соловках открылась выставка о древних рукописях монастыря

На Соловках открылась выставка «Звучащие рукописи Соловецкого монастыря».



Проект знакомит с историей формирования, бытования и изучения Соловецкой библиотеки, которая является одним из самых значительных и цельных книжных собраний Древней Руси.



По словам куратора выставки Елены Волковой, выставочный проект включает и мультимедийный формат, и электронные копии, музыкальную программу.



Экспозиция посвящена истории книжного собрания Соловецкого монастыря и показывает жизненную значимость духовной книги. Проект создавался в сотрудничестве с Соловецким монастырем, Российской национальной библиотекой, Научно-исследовательской лабораторией музыкальной медиевистики им. М.В. Бражникова при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.









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