Архангельский театр драмы имени Ломоносова отправится на гастроли в Москву

12.08.2024
В Москве пройдут первые гастроли Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова.
Гастроли пройдут с 26 по 31 августа на Основной и Новой сценах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, передает
ТАСС. Отмечается, что вся труппа театра приедет в Москву впервые.
«На Основной и Новой сценах Театра Вахтангова состоится десять показов пяти программных для театра постановок», — рассказали организаторы.
Откроет гастроли спектакль «Столетвмакондо» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Показы пройдут 26 и 27 августа на Новой сцене театра.
На 28 и 29 августа запланирован показ спектакля «Василий Теркин» по поэме Твардовского. На Основной сцене театра 28 августа также будет представлена сценическая версия романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», 29 августа состоится показ инсценировки второй книги Федора Абрамова «Пряслины. Две зимы и три лета».
«Постановки разножанровые, но в каждой заложена эстетика нашего театра — идея игрового театра художественных образов, которую я исповедую», — приводит агентство слова главного режиссера Архангельского театра драмы Андрея Тимошенко.
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