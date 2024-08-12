В Бурятии открылась выставка шедевров бурятского искусства из собрания Эрмитажа

В Бурятии открылась выставка шедевров буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа.



Выставка открылась в рамках II Международного буддийского форума в Улан-Удэ, рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



В экспозиции в Музее истории Бурятии представлены предметы культуры бурят, впервые в Бурятии представлены дары, поднесенные в разное время царской семье.



«Скульптуры, алтарные украшения, рисунки представляют собой образцы высокого мастерства и тонкой работы бурятских умельцев XIX века», — говорится в сообщении Цыденова.



Выставка будет работать до 17 ноября. Глава Бурятии пригласил всех посетить музей и вдохновиться шедеврами коллекции Государственного Эрмитажа.



II Буддийский форум проходит в Улан-Удэ с 12 по 14 августа в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам — глав буддийских сообществ в России.









Фото: t.me/alexeytsydenov