Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Сызрани

12.08.2024

Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Сызрани
В Сызрани пройдет XXVIII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».

Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа, его участниками станут творческие коллективы из Республики Беларусь, Татарстана, Москвы, Подмосковья, Донецка, Луганска, Самары, Сызрани.

В программу фестиваля войдут выступления духовых оркестров на концертных площадках и предприятиях города, творческая лаборатория, мастер-классы при участии ведущих представителей жанра духового исполнительства страны.

В рамках фестиваля также состоится праздник «Сызранский помидор», парад оркестров и другие мероприятия.


Фото: Pixabay.com