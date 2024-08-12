Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Сызрани

В Сызрани пройдет XXVIII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».



Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа, его участниками станут творческие коллективы из Республики Беларусь, Татарстана, Москвы, Подмосковья, Донецка, Луганска, Самары, Сызрани.



В программу фестиваля войдут выступления духовых оркестров на концертных площадках и предприятиях города, творческая лаборатория, мастер-классы при участии ведущих представителей жанра духового исполнительства страны.



В рамках фестиваля также состоится праздник «Сызранский помидор», парад оркестров и другие мероприятия.









Фото: Pixabay.com