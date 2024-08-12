Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Сызрани

Фестиваль пройдет 24 августа.
Гастроли пройдут с 26 по 31 августа на Основной и Новой сценах Государственного академического театр...
Выставка открылась в рамках II Международного буддийского форума в Улан-Удэ.
Его участниками станут творческие коллективы из Республики Беларусь, Татарстана, Москвы, Подмосковья...
Живописное полотно представили публике после длительной реставрации.
Фестиваль пройдет 24 августа.
Гастроли пройдут с 26 по 31 августа на Основной и Новой сценах Государственного академического театр...
Выставка открылась в рамках II Международного буддийского форума в Улан-Удэ.
Его участниками станут творческие коллективы из Республики Беларусь, Татарстана, Москвы, Подмосковья...
Живописное полотно представили публике после длительной реставрации.
Симфония прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под уп...
Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Режиссером картины выступает Иван Петухов.
Церемония открытия фестиваля состоится 13 августа во Дворце Суук-Су.
В Москве в рамках проекта «Фабрика дизайна 3.0» Агентство креативных индустрий и Союз дизайнеров Рос...
Смотр пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде.
Скульптор умер на 93-м году жизни в Челябинске.
Кинофестиваль «Новый сезон» пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября....
Главный герой картины вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина.
В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, по итогам которого определят победителей ...
Первый открытый фестиваль на бульварах Москвы стартовал 15 июля в рамках проекта «Лето в Москве».
Открылся фестиваль торжественным праздничным звоном в Ризоположенском монастыре.
За выходные фантастический боевик собрал 77,5 млн рублей.
Среди них — открытие автоклуба на Сахалине, новые образовательные программы в Рязани, приобретение к...
Проект стал возможным благодаря поддержке муниципального депутата Майи Булаевой.
12.08.2024