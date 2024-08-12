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Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля представил обновленную картину Маковского

12.08.2024

Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля представил обновленную картину Маковского
Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля представил после полной реставрации картину русского художника XIX века Константина Маковского «Боярыня у окна», сообщает ТАСС.

«„Боярыня у окна“ — это известная работа и достаточно знаковое полотно для нашей коллекции. Оно до 2019 года находилось в постоянной экспозиции нашего музея. Теперь мы представляем его после полной реставрации», — приводит агентство слова директора музея Фариды Буреевой.

В музее отметили, что полотно было написано Макеевым на вершине творческой карьеры, когда тот был увлечен темой русской старины. Работы Маковского имели большой успех в России и за рубежом. Моделью для работы «Боярыня у окна» стала жена художника Юлия. В омский музей картина была передана из Государственного музейного фонда в 1927 году.
В течение пяти лет картина не экспонировалась. Возвращение картины в экспозицию приурочено к 185-летию со дня рождения художника.


Фото: Pixabay.com