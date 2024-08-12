Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля представил обновленную картину Маковского

«„Боярыня у окна“ — это известная работа и достаточно знаковое полотно для нашей коллекции. Оно до 2019 года находилось в постоянной экспозиции нашего музея. Теперь мы представляем его после полной реставрации», — приводит агентство слова директора музея Фариды Буреевой.В музее отметили, что полотно было написано Макеевым на вершине творческой карьеры, когда тот был увлечен темой русской старины. Работы Маковского имели большой успех в России и за рубежом. Моделью для работы «Боярыня у окна» стала жена художника Юлия. В омский музей картина была передана из Государственного музейного фонда в 1927 году.