Опубликованы первые кадры сериала «Гостья»

12.08.2024
Появились первые кадры сериала «Гостья». Тизер представил онлайн-кинотеатр «Иви».
Центральный персонаж фильма — 47-летняя Зоя, которая впускает в свой дом девушку, потерявшую деньги и телефон. Девушка оказывается связана с астрономом, причины смерти которого расследует следователь.
Режиссером картины выступает Иван Петухов, автор сценария — Настя Кузнецова.
В актерский состав фильма вошли Ирина Пегова, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Денис Прытков, Алексей Розин, Сергей Гилев, Александра Ребенок, Сергей Марин, Сергей Новосад, Анастасия Крылова и другие.
Премьера картины запланирована на 10 ноября и состоится в рамках фестиваля «Новый сезон».
Фото: кадр видео