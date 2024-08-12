Опубликованы первые кадры сериала «Гостья»

Центральный персонаж фильма — 47-летняя Зоя, которая впускает в свой дом девушку, потерявшую деньги и телефон. Девушка оказывается связана с астрономом, причины смерти которого расследует следователь.Режиссером картины выступает Иван Петухов, автор сценария — Настя Кузнецова.В актерский состав фильма вошли Ирина Пегова, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Денис Прытков, Алексей Розин, Сергей Гилев, Александра Ребенок, Сергей Марин, Сергей Новосад, Анастасия Крылова и другие.Премьера картины запланирована на 10 ноября и состоится в рамках фестиваля «Новый сезон».