В «Артеке» откроется фестиваль анимационного кино «Аниматика»

12.08.2024

В «Артеке» откроется фестиваль анимационного кино «Аниматика»
В МЦД «Артек» пройдет VI Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика».

Организаторами фестиваля выступают Ассоциация анимационного кино совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Министерства культуры России.

Церемония открытия фестиваля состоится 13 августа во Дворце Суук-Су. Участие в церемонии примут почетные гости и педагоги фестиваля, дети базового лагеря фестиваля «Янтарный», в том числе лауреаты конкурса «Аниматика-2024». На открытии фестиваля традиционно состоится показ фильмов — победителей конкурса мультфильмов. В этом году конкурс посвящен Крыму.

«Мультфильмы становятся универсальным языком общения ребят с мастерами анимации, которые делятся своими знаниями и умениями. В этом году детские работы будут посвящены 100-летию Страны Детства, и я убежден, что они станут поводом для гордости за наших талантливых артековцев и впечатлят даже профессионалов», — отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.


Фото: Pixabay.com