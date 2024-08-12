В «Артеке» откроется фестиваль анимационного кино «Аниматика»

В МЦД «Артек» пройдет VI Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика».



Организаторами фестиваля выступают Ассоциация анимационного кино совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Министерства культуры России.



Церемония открытия фестиваля состоится 13 августа во Дворце Суук-Су. Участие в церемонии примут почетные гости и педагоги фестиваля, дети базового лагеря фестиваля «Янтарный», в том числе лауреаты конкурса «Аниматика-2024». На открытии фестиваля традиционно состоится показ фильмов — победителей конкурса мультфильмов. В этом году конкурс посвящен Крыму.



«Мультфильмы становятся универсальным языком общения ребят с мастерами анимации, которые делятся своими знаниями и умениями. В этом году детские работы будут посвящены 100-летию Страны Детства, и я убежден, что они станут поводом для гордости за наших талантливых артековцев и впечатлят даже профессионалов», — отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.









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