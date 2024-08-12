Эксперты и партнеры «Фабрики дизайна 3.0» обсудили инструменты эффективного сотрудничества

В Москве в рамках проекта «Фабрика дизайна 3.0» Агентство креативных индустрий и Союз дизайнеров России провели дискуссию «Бизнес+дизайн: экономика, правила, будущее».



На встрече представители бизнеса и дизайнеры обсудили роль индустрии в российской экономике, взаимоотношения заказчиков и исполнителей в области технической эстетики.



Модератором дискуссии выступил гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.



По словам участника проекта «Фабрика дизайна», генерального директора Торгового дома Гусевского хрустального завода Елены Усенко, одна из основных проблем взаимодействия дизайнеров и бизнеса — взаимное недоверие: «Народно-художественные промыслы боятся потери идентичности, высокой стоимости работы, а также подозревают внешних подрядчиков в недостаточном знании материала и технологии. Художники, в свою очередь, считают подход фабрик архаичным, тяготятся сложной рабочей коммуникацией и опасаются невыплаты роялти».



Основатель и руководитель сувенирной компании Art4you Павел Нестеров, в свою очередь, признался, что его компания почти не работает с внешними дизайнерами. «Либо не справляются, либо переходят в штат, и мы их доучиваем», — пояснил он. В компании действительно полагаются на собственные силы: в структуре предприятия дизайном занимаются три подразделения, в которых трудоустроены 15 специалистов.



О трудностях межкультурной коммуникации рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.



«Ни заказчик, ни дизайнер зачастую не думают об особенностях национального рынка, на который выходят. Между тем в арабских странах едва ли оценят дизайн, отсылающий к „Трем поросятам“, а во Вьетнаме, как ни странно, к котятам. В этой стране кошек не любят, потому что мяуканье созвучно вьетнамскому слову „бедность“».



Мнение дизайнеров в дискуссии представили Креативный директор студии промышленного дизайна «Арт-Ап», член экспертного совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Кутяев, стратег Студии Артемия Лебедева Павел Стародубцев и другие отраслевые специалисты.





Фото: пресс-служба АКИ