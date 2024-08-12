Названы члены жюри кинофестиваля «Короче»

12.08.2024

Названы члены жюри кинофестиваля «Короче»
Организаторы кинофестиваля «Короче» назвали состав жюри.

Смотр пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде.

В программе полнометражного дебютного кино в состав жюри вошли актеры Елизавета Боярская и Александр Робак, режиссер Александр Котт. Возглавит жюри режиссер и продюсер Алексей Учитель.

В программе короткометражного кино членами жюри стали актеры Любовь Аксенова, Артем Ткаченко, режиссер Петр Тодоровский. Председателем жюри выступит продюсер, режиссер, шоураннер Сергей Кальварский.

Откроет кинофестиваль «Короче» фильм Романа Михайлова «Жар-птица».


Фото: Pixabay.com