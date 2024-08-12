Ушел из жизни скульптор Вардксе Авакян

12.08.2024
Скончался автор памятников Игорю Курчатову, Сергею Прокофьеву, Михаилу Глинке Вардкес Авакян, передает правительство Челябинской области.
Скульптор умер на 93-м году жизни в Челябинске.
«Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера Вардкеса Авакяна», — говорится в сообщении.
Соболезнования в связи с кончиной скульптора выразили глава Челябинска Наталья Котова и администрация города.
«Вардкес Айкович — талантливый, скромный и честный человек, посвятивший большую часть своей жизни Челябинску и любимому делу», - указано в сообщении.
Вардкес Авакян является автором девяти монументов в Челябинской области. Ему присвоены звания заслуженного художника РСФСР, народного художника РФ, почетного гражданина Челябинска.
Фото: Pixabay.com