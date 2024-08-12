Ушел из жизни скульптор Вардксе Авакян

12.08.2024

Ушел из жизни скульптор Вардксе Авакян
Скончался автор памятников Игорю Курчатову, Сергею Прокофьеву, Михаилу Глинке Вардкес Авакян, передает правительство Челябинской области.

Скульптор умер на 93-м году жизни в Челябинске.

«Челябинская область потеряла уникального человека, легендарного скульптора, талантливого художника и мастера Вардкеса Авакяна», — говорится в сообщении.

Соболезнования в связи с кончиной скульптора выразили глава Челябинска Наталья Котова и администрация города.

«Вардкес Айкович — талантливый, скромный и честный человек, посвятивший большую часть своей жизни Челябинску и любимому делу», - указано в сообщении.

Вардкес Авакян является автором девяти монументов в Челябинской области. Ему присвоены звания заслуженного художника РСФСР, народного художника РФ, почетного гражданина Челябинска.


Фото: Pixabay.com