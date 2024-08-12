В Новосибирске стартовали съемки фильма «Увидеть небо»

В Новосибирске стартовали съемки фильма, главный герой которого вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина.



Производство картины осуществляют «ЛБЛ-холдинг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Проект получил название «Увидеть небо» и рассказывает историю мальчика Саши, который, как и Александр Покрышкин, мечтает стать летчиком, однако встречается на своем пути с серьезными препятствиями.



«В первую очередь начали снимать одну из самых сложных сцен: эстрадный оркестр Новосибирской государственной филармонии во главе с дирижером Виктором Ивановым в поле среди цветов исполняет музыку Эдуарда Артемьева, под которую пилоты [новосибирского] аэродрома „Мочище“ „танцуют“ в небе», — рассказали создатели фильма.



Премьера фильма запланирована на 2025 год.









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