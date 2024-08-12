В Новосибирске стартовали съемки фильма «Увидеть небо»

12.08.2024

В Новосибирске стартовали съемки фильма «Увидеть небо»
В Новосибирске стартовали съемки фильма, главный герой которого вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина.

Производство картины осуществляют «ЛБЛ-холдинг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект получил название «Увидеть небо» и рассказывает историю мальчика Саши, который, как и Александр Покрышкин, мечтает стать летчиком, однако встречается на своем пути с серьезными препятствиями.

«В первую очередь начали снимать одну из самых сложных сцен: эстрадный оркестр Новосибирской государственной филармонии во главе с дирижером Виктором Ивановым в поле среди цветов исполняет музыку Эдуарда Артемьева, под которую пилоты [новосибирского] аэродрома „Мочище“ „танцуют“ в небе», — рассказали создатели фильма.

Премьера фильма запланирована на 2025 год.


Фото: Pixabay.com