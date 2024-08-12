Объявлены номинанты литературного конкурса на соискание премии Корнея Чуковского

12.08.2024

Объявлены номинанты литературного конкурса на соискание премии Корнея Чуковского
Стали известны номинанты литературного конкурса на соискание премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского, передает столичный департамент культуры.

В список вошло 48 произведений в семи категориях. В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, по итогам которого определят победителей в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Участие в конкурсе принимают детские писатели, поэты, переводчики.

В шести номинациях победителей определит жюри в составе лауреатов и победителей конкурсов и премий, представителей экспертного сообщества библиотек Москвы.

Всего на конкурс поступило более 600 работ из 108 городов. Шорт-лист из 48 участников организаторы конкурса назвали беспрецедентным событием за всю историю конкурса.

Конкурс на соискание премий имени Корнея Чуковского был учрежден весной 2020 года правительством Москвы с целью поддержки талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков.

Фото: Pixabay.com