Объявлены номинанты литературного конкурса на соискание премии Корнея Чуковского

12.08.2024
Стали известны номинанты литературного конкурса на соискание премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского, передает столичный департамент культуры.
В список вошло 48 произведений в семи категориях. В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, по итогам которого определят победителей в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».
Участие в конкурсе принимают детские писатели, поэты, переводчики.
В шести номинациях победителей определит жюри в составе лауреатов и победителей конкурсов и премий, представителей экспертного сообщества библиотек Москвы.
Всего на конкурс поступило более 600 работ из 108 городов. Шорт-лист из 48 участников организаторы конкурса назвали беспрецедентным событием за всю историю конкурса.
Конкурс на соискание премий имени Корнея Чуковского был учрежден весной 2020 года правительством Москвы с целью поддержки талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков.
Фото: Pixabay.com