Объявлены номинанты литературного конкурса на соискание премии Корнея Чуковского

Стали известны номинанты литературного конкурса на соискание премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского, передает столичный департамент культуры.



В список вошло 48 произведений в семи категориях. В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, по итогам которого определят победителей в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».



Участие в конкурсе принимают детские писатели, поэты, переводчики.



В шести номинациях победителей определит жюри в составе лауреатов и победителей конкурсов и премий, представителей экспертного сообщества библиотек Москвы.



Всего на конкурс поступило более 600 работ из 108 городов. Шорт-лист из 48 участников организаторы конкурса назвали беспрецедентным событием за всю историю конкурса.



Конкурс на соискание премий имени Корнея Чуковского был учрежден весной 2020 года правительством Москвы с целью поддержки талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков.





Фото: Pixabay.com