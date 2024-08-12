Фестиваль «Театральный бульвар» в Москве продлили до конца лета

В Москве продлили фестиваль «Театральный бульвар», передает департамент культуры столицы.



Сообщается, что фестиваль по многочисленным просьбам зрителей продлен до конца августа.



Первый открытый фестиваль на бульварах Москвы стартовал 15 июля в рамках проекта «Лето в Москве». Его гостями за время проведения стали тысячи москвичей и гостей столицы.



В рамках фестиваля ежедневно проходили театральные представления, выставки, спектакли, мастер-классы. Всего мероприятия смотра посетили более полумиллиона человек.



«Мы впервые представили театральное искусство на бульварах города в таком масштабе, что фестиваль очень полюбился москвичам и гостям города, — его посетили более полумиллиона человек. По многочисленным просьбам зрителей мы продлеваем „Театральный бульвар“ до конца августа. Горожане просили сохранить ключевые площадки в самые востребованные дни — по пятницам и выходным», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин.









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