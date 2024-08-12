В Суздале прошел фестиваль духовной музыки «Лето Господне»

Несколько десятков звонарей со всей страны приняли участие в одиннадцатом Всероссийском фестивале духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне».



Организаторы рассказали, что открылся фестиваль торжественным праздничным звоном в Ризоположенском женском монастыре.



«Дневная программа собрала лучших звонарей из разных регионов России, прошли выступления Владимирского камерного хора, Московского государственного академического камерного хора, а также Филармонической хоровой капеллы „Ярославия“», — говорится в сообщении.



В завершение дневной программы состоялось выступление Владимирского гусляра Анастасии Старчак и хора Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.



В вечернюю программу вошли сцены из русских опер в концертном исполнении с участием финалистов Владимирской оперной академии и солистов ведущих столичных театров и коллективов, хоровых коллективов дневной программы, солисток владимирского Центра классической музыки.



В 2024 году Суздаль празднует 1000-летие. Город считается жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно он принимает более миллиона туристов.









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