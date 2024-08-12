«Бордерлендс» возглавил прокат в РФ и СНГ по итогам выходных

Фильм «Бордерлендс» режиссеров Элая Рота и Тима Миллера возглавил прокат в РФ и странах СНГ по итогам выходных.



Согласно данным портала kinobusiness.com, за выходные фантастический боевик собрал 77,5 млн рублей.



Сюжет картины основан на одноименной компьютерной игре в жанре фантастического шутера. В фильме снялись Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Хейли Беннетт, Кевин Харт и другие.



Второе место досталось канадско-американскому триллеру Осгуда Перкинса «Собиратель душ». Лента за указанный период заработала 35,8 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает фильм «Мой дикий друг» Анны Курбатовой. Он собрал 27,7 млн рублей.









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