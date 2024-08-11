В рамках нацпроекта «Культура» продолжается реализация важных инициатив и мероприятий

В регионах России активно реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Культура». Среди них — открытие автоклуба на Сахалине, новые образовательные программы в Рязани, приобретение книг для библиотек в Белгородской области, сообщается в ТГ-канале Министерства культуры России.





В Сахалинской области начал работу первый мобильный культурный центр, который будет обслуживать Смирныховский район. Этот автоклуб представляет собой многофункциональное передвижное учреждение культуры, которое позволит проводить мероприятия в удаленных населенных пунктах.





В Астрахани планируются открытые уроки по оркестровому, вокальному и балетному искусству, которые проведут известные артисты.





В этом году для белгородских библиотек приобрели более 13 тысяч книг.





В Рязани, в детской школе искусств № 4 имени Е. Г. Попова, внедрены новые образовательные методики после того, как педагоги прошли повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди».





Кроме того, в Казани в рамках выставки «Пушкин и театр», организованной Бахрушинским театральным музеем, для детей проводятся интерактивные программы, направленные на знакомство с театральным искусством через призму творчества великого поэта.









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