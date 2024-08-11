В Некрасовке стартовали еженедельные кинопоказы под открытым небом

Кинопоказы под открытым небом стартовали в Некрасовке, в амфитеатре, расположенном неподалеку от станции метро «Некрасовка». Посмотреть мультфильмы здесь можно будет каждую субботу до конца августа, передает «Вечерняя Москва».





Проект стал возможным благодаря поддержке муниципального депутата Майи Булаевой, к которой обратились жители с просьбой организовать такие мероприятия.





«Мы уже успели посмотреть два мультфильма, причем во второй раз гостей было намного больше, около 300 человек. Кинопоказы под открытым небом стали настоящим подарком для жителей Некрасовки. Сюда приходят семьи с детьми, бабушки и дедушки. У нас весело, интересно, отличная погода — настоящий семейный праздник», — рассказала Майя Булаева.

По словам депутата, показы будут проходить в рамках проекта «Жара в Некрасовке» и вход на них останется бесплатным для всех желающих.





Помимо кинопоказов, каждую субботу и воскресенье в амфитеатре организуют другие мероприятия, такие как семейные праздники, бумажные дискотеки, пенные вечеринки и мастер-классы.









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