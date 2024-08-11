Алексей Герман-младший рассказал о новом фильме о ЦОКС

В центре сюжета — создание фильма Сергеем Эйзенштейном.
Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди ее работ — участие в таких проектах, как «Сваты», «Юленька», «Приказано женить», «Давай найдем...
Вход на все концерты фестиваля будет свободным.
Экспозиция организована Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы» и включает более 100 экспонатов.
В центре сюжета — создание фильма Сергеем Эйзенштейном.
Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди ее работ — участие в таких проектах, как «Сваты», «Юленька», «Приказано женить», «Давай найдем...
Вход на все концерты фестиваля будет свободным.
Экспозиция организована Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы» и включает более 100 экспонатов.
Программы включают произведения русских классиков и народные песни.
В 2024 году в московских библиотеках было проведено свыше 60 тысяч культурных встреч.
Кроме театральных представлений, посетители фестиваля смогут участвовать в лекциях и мастер-классах,...
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11.08.2024