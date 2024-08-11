Алексей Герман-младший рассказал о новом фильме о ЦОКС

На одной из творческих встреч в рамках кинофестиваля режиссер Алексей Герман-младший рассказал о своем новом фильме, который будет посвящен периоду работы ЦОКС во время эвакуации. В центре сюжета — создание фильма Сергеем Эйзенштейном, сообщается в ТГ-канале фестиваля «Окно в Европу».





«Мы пишем кино про то, как работала ЦОКС (Центральная Объединённая киностудия) в эвакуации. Про то, как Эйзенштейн снимает «Ивана Грозного». Эта идея возникла у Константина Львовича Эрнста. У меня особенное отношение к тому, как будет показан Эйзенштейн у нас в фильме. Он был великий мыслитель и потрясающий художник», — поделился режиссер.









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