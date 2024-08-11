Ушла из жизни актриса Людмила Шестакова

Людмила Шестакова, заслуженная артистка России, ушла из жизни в возрасте 67 лет. Севастопольский театр драмы имени Луначарского, с которым актриса была связана более 45 лет, сообщил о трагической утрате, передает «Культуромания».





«Огромное горе обрушилось на Театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой. Заслуженная артистка России, безгранично любимая, уважаемая, почитаемая, несравненная. Как можно все это сказать в прошедшем времени? Как мы теперь без ее героинь, в каждой из которых была растворена ее невероятная харизма, ее мудрость, ее жизнелюбие...» — написано в некрологе.





Людмила Шестакова также была известна своими ролями в кино и сериалах. Среди ее работ — участие в таких проектах, как «Сваты», «Юленька», «Приказано женить», «Давай найдем друг друга», и других.









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