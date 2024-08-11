Юрий Башмет организует фестиваль юных музыкантов из СНГ и БРИКС в Зарядье

11.08.2024

Юрий Башмет организует фестиваль юных музыкантов из СНГ и БРИКС в Зарядье
В августе 2024 года в московском парке «Зарядье» состоится II Фестиваль юношеских оркестров мира, организованный маэстро Юрием Башметом. В рамках фестиваля выступят оркестры из стран СНГ, БРИКС и других регионов, сообщает «Российская газета».

Особенностью фестиваля станет участие сводных юношеских симфонических оркестров стран БРИКС и СНГ, которые представят свои программы на второй и третий день. Маэстро Башмет лично возглавит дирижерский пульт. 

Организаторы подчеркивают, что фестиваль способствует укреплению дружбы и культурных связей между молодыми музыкантами из разных стран.

Вход на все концерты фестиваля будет свободным.


Фото: Pixabay.com