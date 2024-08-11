В Брянской области представили редкий портрет Лермонтова в профиль

На выставке «Лермонтов: судьба поэта-воина» в музее-заповеднике «Овстуг» показали редкий портрет Михаила Лермонтова в профиль, выполненный в XIX веке, передает ТАСС.





Экспозиция организована Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы» и включает более 100 экспонатов.





Оригинал портрета, выполненный бароном Дитрихом фон дер Паленом после битвы на реке Валерик в 1840 году, хранится в Пушкинском доме, а на выставке в «Овстуге» представлена гравюра, сделанная художником Иваном Матюшиным в 1886 году.





В экспозиции также демонстрируются оригинальные гравюры и литографии с видами Москвы и Петербурга, копии рисунков Лермонтова, созданные им во время службы на Кавказе, а также первые издания его произведений.





Выставка будет открыта до 5 октября в здании школы М.Ф. Бирилевой, являющейся частью музея-заповедника «Овстуг».











