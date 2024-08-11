Суздаль отмечает 1000-летие первого упоминания — Ольга Любимова

Суздаль, один из древнейших городов России, отмечает 1000 лет с момента первого упоминания. В честь этого события подготовлена обширная программа, а территория Суздальского кремля стала центром культурных мероприятий, сообщает Ольга Любимова в своем ТГ-канале.





Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.





«Суздаль — драгоценная сокровищница нашей национальной памяти и самобытного культурного наследия. За последние годы город преобразился и занял особое место на туристической карте России не только как жемчужное звено «Золотого кольца», — подчеркнула министр культуры.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой